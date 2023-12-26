МИР

Карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка

Банки выпустили 424,9 млн карт с платежной системой «Мир», объем операций по ним вырос до 44,3 млрд рублей.

Доля карт «Мир» впервые составила 52,5% от всех операций с банковскими картами и 51,6% от объема выпущенного пластика. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Центробанка.

По итогам третьего квартала 2023 года банки выпустили 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций достиг 44,3 млрд рублей.

Клиенты оплачивали товары и услуги на 14,4 млрд рублей, совершали денежные переводы на 21 млрд рублей и сняли 8,8 млрд рублей наличными.

В 2022 году с российского рынка ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. В марте 2023 года начал расти спрос на каты «Мир».

В конце 2021 года в общем объеме операций по картам «Мир» занимал 25,7%, а доля выпущенных карт была 32,5%.

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    Карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка

    Банки выпустили 424,9 млн карт с платежной системой «Мир», объем операций по ним вырос до 44,3 млрд рублей.

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