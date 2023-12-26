Пенсионные накопления разрешили переводить в систему долгосрочных сбережений

Пенсионеры смогут внести свои накопления в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому пенсионные накопления можно перечислить как единовременный взнос по договору долгосрочных сбережений.

У негосударственного пенсионного фонда (НПФ) появится право формировать долгосрочные сбережения, а также заниматься обязательным пенсионным страхованием.

В законе вводится понятие «администратор софинансирования» — это лицо, которое осуществляет расчет размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений.

Срок действия договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений составляет 99 лет.

До 1 апреля 2024 года портале Госуслуг появятся интерактивные формы заявления о единовременном взносе и уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет заключаться минимум на 15 лет. Получить выплаты можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины — 60 лет.

Государство будет софинасировать долгосрочные сбережения на сумму до 36 тыс. рублей в год. Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.