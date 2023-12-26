Депутаты приняли в 2023 году рекордное число законов

Денежная реформа 1947 года в СССР. Несколько интересных курьезов

16 декабря 1947 года в СССР началась экономическая реформа. 76 лет назад появился и новый советский рубль — но ещё не таким, каким мы его знали (ведь в 1961-м он опять в 10 раз «укрепился», потеряв нолик и стал совсем новым).