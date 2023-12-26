Депутаты приняли в 2023 году рекордное число законов

Госдума за 2023 год приняла 694 закона, 172 из них социально значимых, пишут «Ведомости».
«Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог — количество принятых законов. За 2023 г. мы приняли 694 закона. Эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное — качественный», — сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Весенняя сессия начнется 9 января, первое пленарное заседание состоится 16 января. До новогодних каникул депутаты будут работать с избирателями.
Комментарии