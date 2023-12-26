Набиуллина: рост ключевой ставки близок к завершению

Центробанк готов остановить цикл повышения ключевой ставки, но дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. и конкретное решение по ставкам мы будем принимать исходя из поступающих новых данных и уточнения нашего прогноза, — сказала Набиуллина.