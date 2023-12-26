ЦБ изменил режим спецсчетов типа С

Так Банк России готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и спасает рубль.

Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте регулятора, пишут «Ведомости».

Представитель ЦБ пояснил «Ведомостям», что в первую очередь изменения были нужны для исполнения указа президента № 844, который устанавливает возможность для россиян продать заблокированные иностранные ценные бумаги недружественным нерезидентам за счет денег на спецсчетах.

«Эти изменения позволяют направлять средства со счетов типа С на выкуп иностранных ценных бумаг согласно установленной указом процедуре», — пояснили в ЦБ.

Деньги можно будет зачислять обратно, если сделка не состоится. Кроме этого брокеры смогут снимать свою комиссию со счетов типа «С». С них также разрешат списывать обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с законодательством.