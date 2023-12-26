Промышленные предприятия получат около 2 млрд рублей от государства

На помощь в восстановлении производства смогут рассчитывать предприниматели Белгородской, Брянской и Курской областей, а также из Республики Крым и Севастополя.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на поддержку промышленных предприятий будет выделено около 2 млрд рублей. Об этом сказано на сайте кабмина.

Дополнительную помощь от государства смогут получить промышленные предприятия из регионов, на территории которых в 2023 году установлен средний уровень реагирования.

Такое решение поможет развитию отечественного бизнеса, в том числе в смежных сферах, — заявил Михаил Мишустин.

Средства на восстановление производства получит бизнес из Белгородской, Брянской и Курской областей, а также из Республики Крым и Севастополя.