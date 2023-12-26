Резидент ОЭЗ платит пониженный налог на прибыль, даже если продает свой товар за пределами ОЭЗ

И при этом надо вести раздельный учет.
Разъяснение дает Минфин в письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102236.
Доход резидента ОЭЗ от иной деятельности облагается налогом по обычной ставке (17% + 3%).
Между тем, сам факт произведенных компанией товаров не является самостоятельной деятельностью.
Поэтому если резидент ОЭЗ производит товары и продает их за пределами территории ОЭЗ, то он может платить пониженный налог от такого дохода.
Но не должно быть дополнительных действий, связанных с такой реализацией (предпродажная подготовка и т.п.).
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