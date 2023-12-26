При модернизации НМА увеличивается его первоначальная стоимость и надо пересчитать амортизацию

В этом случае первоначальная стоимость НМА увеличивается на стоимость работ по достройке и т. д. независимо от размера остаточной стоимости этого нематериального актива.

При этом сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении такого НМА будет определяют как произведение его увеличенной первоначальной стоимости и нормы амортизации. Норму амортизации считают исходя из ранее установленного срока полезного использования.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2023 № 03-03-06/1/101608.