Нематериальные активы

При модернизации НМА увеличивается его первоначальная стоимость и надо пересчитать амортизацию

Первоначальная стоимость нематериальных активов изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения. Речь идет про налоговый учет.

В этом случае первоначальная стоимость НМА увеличивается на стоимость работ по достройке и т. д. независимо от размера остаточной стоимости этого нематериального актива.

При этом сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении такого НМА будет определяют как произведение его увеличенной первоначальной стоимости и нормы амортизации. Норму амортизации считают исходя из ранее установленного срока полезного использования.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2023 № 03-03-06/1/101608.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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