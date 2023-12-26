Мосбиржа открыла доступ к информационно-торговому терминалу «Трейд Радар»

Терминал позволит в едином интерфейсе получать финансовые новости, оценивать котировки активов, знакомиться с информацией по выпускам ценных бумаг, а также проводить сделки на внебиржевом рынке.

18 декабря Московская биржа предоставила всем клиентам доступ к информационно-аналитическому торговому терминалу «Трейд Радар». Об этом сказано на сайте площадки.

«Трейд Радар» — альтернатива ушедших из РФ Reuters и Bloomberg. Терминал предоставляет возможность в едином интерфейсе получать новости финансовых рынков, данные по выпускам ценных бумаг, а также оценивать текущие и исторические котировки активов.

Разрабатывая «Трейд Радар», мы отталкивались от нужд российского рынка и вместе с партнерами провели колоссальную работу для предоставления продукта, востребованного участниками и отвечающего их потребностям. Помимо информационно-аналитического модуля, терминал включает в себя инструменты для заключения сделок, обмена сообщениями и выгрузки данных, — сказал управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи Анджей Аршавский.

В терминале есть торговый модуль, который позволит пользователям совершать сделки на внебиржевом рынке, просматривать историю сделок и индикативные цены, обмениваться сообщениями между участниками межбанковского сектора для согласования условий по сделкам.

До конца первого полугодия 2024 года действует «маркетинговый период» — стоимость терминала составит 5 тыс. рублей в месяц за 50 лицензий на одну организацию.

Со второго полугодия стоимость терминала вырастет до 25-30 тыс. рублей в месяц.