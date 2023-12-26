Кредитование

Малому и среднему бизнесу увеличат лимит по кредитам до 320 млрд рублей

Лимит кредитования представителей малого и среднего предпринимательства увеличится с 288,3 до 320 млрд рублей.

Центробанк с 9 января 2024 года увеличит совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов МСП с 288,3 до 320 млрд рублей. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций, — говорится в сообщении.

Банки, которые участвуют в комбинированной программе «1764» и в льготном фондировании по стимулированию кредитования от Центробанка и «Корпорации МСП» смогут предоставлять малому и среднему бизнесу инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей.

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