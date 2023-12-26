Регионы получат больше 1 млрд рублей на компенсации по оплате услуг ЖКХ

Из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование для компенсации льготникам стоимости ЖКУ.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому 25 регионов получат дополнительное финансирование (более 1 млрд рублей) для предоставления компенсаций на оплату ЖКУ.

Федеральные льготники имеют право на компенсацию до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. В эту категорию входят: инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф.

Расходы регионов на компенсацию возмещаются из средств федерального бюджета. В 2023 году на такие расходы предусмотрено около 105 млрд рублей.