Что изменится в бухгалтерском учете в 2024 году

В новом году всем организациям нужно в обязательном порядке применять новый ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 в обновленной редакции.

В 2024 году по приказу Минфина от 30.05.2022 №86н все компании обязаны применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Нематериальны активы подлежат классификации по группам и видам: программное обеспечение, базы данных, произведения науки, искусства, литературы и т.д.

Также организациям нужно применять ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в обновленной редакции.

Согласно этому стандарту, капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, улучшение, создание и восстановление основных средств и нематериальных активов.

Затратой не считается предоплата поставщику до момента исполнения им своих обязательств по предоставлению имущества.

ФСБУ 26/2020 не применяют при выполнении работ и оказании услуг по созданию, восстановлению и ремонту средств производства для других лиц, а также при покупке и создании активов, которые идут на продажу.