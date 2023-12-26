Счетная палата обнаружила почти четыре тысячи нарушений на 1,774 трлн рублей

Аудиторы выявили больше 400 нарушений в бюджетном учете на сумму 1,2 трлн рублей. Ущерб за неправильное исполнение федерального бюджета составил 14,4 млрд рублей.

С января по ноябрь 2023 года Счетная палаты выявила 3,84 тыс. нарушений на общую сумму 1,774 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС».

Самые крупные нарушения были в сфере бюджетного учета и бухгалтерской отчетности, более 400 случаев на сумму 1,2 трлн рублей.

На втором месте — нарушения при исполнении федерального бюджета. Аудиторы обнаружили 650 таких случаев, а сумма ущерба составила 14,4 млрд рублей, из которых 10,9 млрд рублей пришлось на несоблюдение правил предоставления субсидий юридическим лицам.

За весь 2022 год аудиторы обнаружили 4 477 нарушений на 885,6 млрд рублей.