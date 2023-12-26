Доходы федерального бюджета превысили план

В бюджет поступило на 89,3 млрд рублей больше, чем было запланировано на 2023 год. На 25,6% выросли ненефтегазовые доходы.

К середине декабря 2023 года доходы федерального бюджета составили 26 трлн 219,6 млрд рублей при плановых значениях на год в 26 трлн 130, 3 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данный сайта «Электронный бюджет».

Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета, — сказал министр финансов Антон Силуанов.

С января по ноябрь 2023 года ненефтегазовые доходы выросли на 25,6%, до 17,7 трлн рублей. К таким поступлениям относятся налоги на прибыль, акцизы, пошлины, НДС.

В законе о бюджете на 2023 года запланирован дефицит в размере 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. По итогам года реальный показатель может быть меньше 2%.