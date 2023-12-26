Доходы федерального бюджета превысили план

К середине декабря 2023 года доходы федерального бюджета составили 26 трлн 219,6 млрд рублей при плановых значениях на год в 26 трлн 130, 3 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данный сайта «Электронный бюджет».
Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета, — сказал министр финансов Антон Силуанов.
С января по ноябрь 2023 года ненефтегазовые доходы выросли на 25,6%, до 17,7 трлн рублей. К таким поступлениям относятся налоги на прибыль, акцизы, пошлины, НДС.
В законе о бюджете на 2023 года запланирован дефицит в размере 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. По итогам года реальный показатель может быть меньше 2%.
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