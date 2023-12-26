🎓Вебинар: Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности. 20 декабря в 11:00 мск!

Работа бухгалтера подвергается постоянным рискам: полная материальная ответственность, доначисления налогов, неполучение первички, субсидиарная ответственность. Часто на бухгалтера перекладывают всю вину за финансовые нарушения. Но всегда ли виноват бухгалтер? Как разграничить ответственность бухгалтера и директора и защитить свои права? Ответим на эти вопросы на вебинаре.
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Спикер — Юлия Крохина, доктор юридических наук, профессор, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат»; заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова.
На вебинаре разберем:
разграничение ответственности руководителя и главного бухгалтера;
ответственность за «прошлого» бухгалтера;
защита прав при материальной ответственности;
первичная документация и договоры: правила оформления;
как обеспечить своевременное получение первичной документации бухгалтерией;
правила безопасности бухгалтера в налоговом контроле;
риски уголовной ответственности в работе бухгалтера: как их избежать и защитить свои права;
субсидиарная ответственность бухгалтера по долгам организации.
Ждем вас на вебинаре 20 декабря в 11:00 мск!
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