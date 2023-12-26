В коррупции чиновников виноваты их плохие жены

Глава Минюста Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что жены оказывают давление на своих мужей, якобы заставляя их жить не по средствам и прибегать к коррупционным действиям, пишет Прайм.
«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов)», — сообщил политик в ходе собрания, на котором обсуждалась роль женщин в государственном строительстве.
Заявление министра уже спровоцировало шквал негативных реакций среди защитников прав женщин.
Комментарии8
Артем
Может и у нас, в России, тоже женщины виноваты? Может тогда сделать требование к соискателям государственных должностей - быть Евнухом?
не евнухом - а разведённым
Это не выход. У разведённых может быть любовница, а то и не одна. Значит, искушение и зло будут расти в прямой пропорции.
Так что никаких половинчатых мер, только хардкор: "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с)
Артем
тогда будут бывшие жены виноваты, они ж тоже будут алиментов много требовать. Евнух и точка.
Полностью поддерживаю.
Ирина
Как раз выборы намечаются...
Нет
Полный сирота с безнадежной импотенцией.
Главный бухгалтер
А про это в общем-то и большинство сказок!
Как только мужику перепадает хоть что-то с предложением "откуплюсь чем только пожелаешь", а ему ничего и не надо!
Как только баба хоть какой-то звон прослышала - сразува мало-мало-мало.....