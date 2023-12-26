В коррупции чиновников виноваты их плохие жены

Глава Минюста Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что жены оказывают давление на своих мужей, якобы заставляя их жить не по средствам и прибегать к коррупционным действиям, пишет Прайм.

«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов)», — сообщил политик в ходе собрания, на котором обсуждалась роль женщин в государственном строительстве.