Общество

В коррупции чиновников виноваты их плохие жены

В Индонезии нашли виновных в коррупции, глава Минюста заявил, что в коррупции чиновников виноваты их жены.

Глава Минюста Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что жены оказывают давление на своих мужей, якобы заставляя их жить не по средствам и прибегать к коррупционным действиям, пишет Прайм.

«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов)», — сообщил политик в ходе собрания, на котором обсуждалась роль женщин в государственном строительстве.

Заявление министра уже спровоцировало шквал негативных реакций среди защитников прав женщин.

Комментарии

8
  • Логотип Artem_P
    Artem_P 41 мин

    Артем

    Может и у нас, в России, тоже женщины виноваты? Может тогда сделать требование к соискателям государственных должностей - быть Евнухом?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 39 мин

      не евнухом - а разведённым

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 33 мин

        Это не выход. У разведённых может быть любовница, а то и не одна. Значит, искушение и зло будут расти в прямой пропорции.

        Так что никаких половинчатых мер, только хардкор: "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с)

      • Логотип Artem_P
        Artem_P 33 мин

        Артем

        тогда будут бывшие жены виноваты, они ж тоже будут алиментов много требовать. Евнух и точка.

        • Логотип LIrina-1973
          LIrina-1973 29 мин

          Евнух и точка.

          Полностью поддерживаю.

          • Логотип IriEro
            IriEro
            16 мин

            Ирина

            Как раз выборы намечаются...

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 6 мин

        Нет

        требование к соискателям

        Полный сирота с безнадежной импотенцией.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 8 мин

    Главный бухгалтер

    А про это в общем-то и большинство сказок!

    Как только мужику перепадает хоть что-то с предложением "откуплюсь чем только пожелаешь", а ему ничего и не надо!

    Как только баба хоть какой-то звон прослышала - сразува мало-мало-мало.....

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