Импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет в России к 2025 году

Глава Simple Максим Каширин предупредил о риске исчезновения дешевого вина к 2025 году. Произойдет это, по его словам, из-за повышения ставки таможенных пошлин на импортное вино, а также увеличения акцизов на тихие и игристые вина, пишет РБК.
«Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет... В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет», — пояснил Каширин.
В июле 2023 года правительство России в ответ на западные санкции подняло ставки таможенных пошлин на зарубежные вина с 12,5 до 20 процентов. Наиболее чувствительно на пошлину отреагировали вина до 5 евро (до 700 рублей) за бутылку.
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