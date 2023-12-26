Импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет в России к 2025 году

К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку. К этому может привести рост импортных пошлин и ставок акцизов.

Глава Simple Максим Каширин предупредил о риске исчезновения дешевого вина к 2025 году. Произойдет это, по его словам, из-за повышения ставки таможенных пошлин на импортное вино, а также увеличения акцизов на тихие и игристые вина, пишет РБК.

«Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет... В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет», — пояснил Каширин.

В июле 2023 года правительство России в ответ на западные санкции подняло ставки таможенных пошлин на зарубежные вина с 12,5 до 20 процентов. Наиболее чувствительно на пошлину отреагировали вина до 5 евро (до 700 рублей) за бутылку.