ФНС обновила форму сообщения о создании обособленного подразделения

Чтобы ФНС поставила на учет обособленное подразделение, основная компания обязана отправить налоговикам сообщение по форме. Теперь в ней появился новый объект адресации «Земельный участок».

Компании должны сообщать налоговикам обо всех обособленных подразделениях на территории РФ. На этом основании ФНС поставит организацию на учет по месту нахождения обособленного подразделения. Об этом сказано на сайте налоговой.

Форму сообщения о создании обособленного подразделения дополнили видом объекта адресации «Земельный участок».

Также при заполнении электронного формата адрес обособленного подразделения нужно переписать из Государственного адресного реестра.

Достаточно указать только номер земельного участка, без таких элементов как «здание/сооружение», «помещение в пределах здания, сооружения», «помещение в пределах квартиры».