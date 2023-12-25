На новогодние праздники жители страны планируют потратить 54 067 рублей

Праздничный стол в среднем обойдется в 11 754 рубля, на подарки россияне собираются потратить 21 846 рублей, а на культурный досуг и путешествия — 20 467 рублей.

На празднование Нового года россияне отложили в среднем 54 067 рублей. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

По сравнению с прошлогодними затратами на новогодний стол, подарки и досуг планируемые расходы в 2023 году выросли на 16 399 рублей.

Сильнее всего на семейном бюджете отразятся подарки родным и близким: россияне планируют порадовать свою семью, закупившись в среднем на 21 846 рублей (+6 662 рубля к 2022 году), — сказано в исследовании.

На новогодний досуг с посещением культурно-развлекательных мероприятий и с туристическими поездками жители страны планируют потратить в среднем 20 467 рублей. Это на 6 090 рублей больше, чем в 2022 году.

30% опрошенных отметили, что не собираются тратить деньги на развлечения.

Угощения к праздничному столу в среднем обойдутся в 11 754 рубля, или на 3 648 рублей больше, чем в прошлом году.

Если с 2005 по 2021 годы россияне закладывали равную сумму на новогодний стол, подарки и досуг, то теперь приоритет сместился в сторону приятных эмоций. На еду будут тратить меньше, чем на то, что останется в памяти.