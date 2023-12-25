Hyundai продаст завод в Санкт-Петербурге российской компании

Сделка по продаже завода Hyundai компании «Арт-Финанс» находится на финальной стадии согласования.

Компания Hyundai Motor приняла решение продать свой завод в Санкт-Петербурге с остановленным производством автомобилей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на агентство Yonhap.

19 декабря руководство Hyundai согласилось с предложением продать акции завода в России.

Покупателем будет компания «Арт-Финанс». Сейчас сделка на финальной стадии согласования.

В марте 2022 года завод прекратил производство автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Раньше объем выпуска превышал 200 тыс. авто в год.

100% компании «Арт-Финанс» принадлежит президенту группы «Авилон» Андрею Павловичу.