Путин расширил льготы для компаний из «русских офшоров»

Бизнес может работать в офисе за пределами САР до 2028 года, а также компании имеют право получать имущественный вычет при продаже долей в уставном капитале.

Владимир Путин принял закон, который направлен на повышение привлекательности специальных административных районов (САР).

САР располагаются на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. «Русские офшоры» создали в 2018 году для привлечения зарубежных инвестиций и для переезда в РФ компаний с российскими «корнями».

Закон расширил возможности международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР. Теперь бизнес может самостоятельно выбирать формы инвестиций, чтобы применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль.

Вводится гибкий подход к оценке штата сотрудников и к офисным помещениям в течение первого периода по налогу на прибыль.

Предприятия могут работать в офисных помещениях за пределами САР до 2028 года.

Для компаний, которые переехали в САР в 2023 году, будет установлен 12-месячный период предоставление документов для получения статуса МХК.

Бизнес в «русских офшорах» сможет получать имущественный налоговый вычет при продаже долей в уставном капитале.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получили право запретить перерегистрацию компании в САР, если бизнес платит в региональный бюджет больше 0,1% от всех поступлений в один год из трех последних лет.