❌ ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя

ФНС в письме от 07.12.2023 № КЧ-4-8/15351информирует банки, что прекращается прием и исполнения платежных документов, содержащих:
в поле «101» – статус 02;
в поле «104» – КБК конкретного налога, входящего в состав ЕНС и отличного от КБК ЕНП.
Если в платежке будет указаны такие реквизиты, ее не должны проводить.
ФНС посетовала, что банки иногда ошибаются и зачисляют деньги по платежкам-02 с конкретными КБК на ЕНП. Из-за этого идут судебные разбирательства. В этом году компании подали уже 12 исков по поводу неправильно зачисленных платежей.
Что еще меняется в следующем году, расскажут на курсе повышения квалификации «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика». Разберетесь во всех новациях-2024: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет.
До конца этого года курс можно купить по сниженной цене за 6 990 руб.
Записывайтесь в декабре и обучайтесь в новом году по старым ценам.
Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!
Комментарии