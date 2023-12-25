❌ ФНС предупредила банки, что с 2024 года платежки-02 с КБК конкретных налогов проводить нельзя

С 01.01.2024 платежки-02 отменяются. Это было временное явление, которое действовало только в переходный период в 2023 году.

ФНС в письме от 07.12.2023 № КЧ-4-8/15351информирует банки, что прекращается прием и исполнения платежных документов, содержащих:

в поле «101» – статус 02;

в поле «104» – КБК конкретного налога, входящего в состав ЕНС и отличного от КБК ЕНП.

Если в платежке будет указаны такие реквизиты, ее не должны проводить.

ФНС посетовала, что банки иногда ошибаются и зачисляют деньги по платежкам-02 с конкретными КБК на ЕНП. Из-за этого идут судебные разбирательства. В этом году компании подали уже 12 исков по поводу неправильно зачисленных платежей.