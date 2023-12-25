Генпрокуратура Германии подала запрос в суд о конфискации активов РФ на сумму более 720 млн евро

До этого ФРГ только замораживала активы российских подсанкционных компаний.

Ведомство хочет пополнить госбюджет за счет средств российской финансовой компании, замороженных в банке Франкфурта-на-Майне, следует из заявления. По данным Генпрокуратуры, фирма нарушила закон о внешней торговле и платежах.

Как уточняет Der Spiegel, ведомство собирается изъять средства дочерней компании Московской биржи в размере свыше 720 млн евро, которые хранятся в немецком филиале американского банка J.P. Morgan.

Это «новое измерение» в обеспечении санкций против России, отмечают журналисты. Ранее ФРГ только замораживала средства и активы лиц и компаний, попавших под санкции — они больше не могли распоряжаться своим имуществом, но оставались его владельцами.

Власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро с февраля 2022 года по февраль 2023 года.