В Петербурге установили масочный режим на массовых мероприятиях

Руководители организаций должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. На массовых мероприятиях нужно находиться в масках.

С 20 декабря в Санкт-Петербурге начал действовать масочный режим при проведении массовых новогодних, культурных и спортивных мероприятий. Об этом сказано в постановлении санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой.

Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), — говорится в постановлении.

С 11 по 17 декабря заболеваемость ОРВИ выросла на 41,5%, COVID — на 18,7%, а внебольничной пневмонией — на 14,9%.

Масочный режим в Санкт-Петербурге отменят после особого распоряжения санитарного врача.