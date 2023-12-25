Обзоры для бухгалтера

🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
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Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс

Если работник выполняет работы с использованием персонального компьютера и при этом уровень электромагнитного поля широкополосного спектра частот не превышает предельно допустимый уровень, направлять работника на медосмотр не требуется.

Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент. Мини-курс

ОРД присваивает токендо распространения рекламы, за исключением трансляций в прямом эфире. Они маркируются в ОРД после размещения в течение 30 календарных дней.

Изменения по НДС в общепите-2024: как будут считать сотрудников для льготы

Теперь при расчете среднемесячного размера выплат будет использоваться показатель среднесписочной численности работников, а не показатель списочной численности. Это более выгодно бизнесу, претендующему на льготу по НДС.

Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс

Если дата выплаты зарплаты выпадает на период с 1 по 8 января 2024 года, начисленный сотрудникам доход за вторую половину декабря 2023 года необходимо выплатить досрочно – 29 декабря.

Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

В новой форме РСВ надо заполнять титульный лист, раздел 1, подраздел 1, раздел 3.

И даже если компания или ИП не будут вести деятельность, РСВ все равно нужно сдать в том же составе, но без подразделов и приложений. 

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

Комментарии

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    🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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