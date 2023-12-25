🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов

Если дата выплаты зарплаты выпадает на период с 1 по 8 января 2024 года, начисленный сотрудникам доход за вторую половину декабря 2023 года необходимо выплатить досрочно – 29 декабря.

В новой форме РСВ надо заполнять титульный лист, раздел 1, подраздел 1, раздел 3.

И даже если компания или ИП не будут вести деятельность, РСВ все равно нужно сдать в том же составе, но без подразделов и приложений.