🌱 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП и досрочно выплатить зарплату за декабрь: разъяснения экспертов

Если работник выполняет работы с использованием персонального компьютера и при этом уровень электромагнитного поля широкополосного спектра частот не превышает предельно допустимый уровень, направлять работника на медосмотр не требуется.
ОРД присваивает токендо распространения рекламы, за исключением трансляций в прямом эфире. Они маркируются в ОРД после размещения в течение 30 календарных дней.
Теперь при расчете среднемесячного размера выплат будет использоваться показатель среднесписочной численности работников, а не показатель списочной численности. Это более выгодно бизнесу, претендующему на льготу по НДС.
Если дата выплаты зарплаты выпадает на период с 1 по 8 января 2024 года, начисленный сотрудникам доход за вторую половину декабря 2023 года необходимо выплатить досрочно – 29 декабря.
В новой форме РСВ надо заполнять титульный лист, раздел 1, подраздел 1, раздел 3.
И даже если компания или ИП не будут вести деятельность, РСВ все равно нужно сдать в том же составе, но без подразделов и приложений.
В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.
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