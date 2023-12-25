Семьи с детьми могут получить до 1,8 млн рублей на ипотеку

Правительство подготовит заключение на законопроект с поэтапным погашением ипотеки для многодетных семей.

На заключение правительства направили будущий законопроект, который введет поэтапное погашение жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Об этом пишут «Известия».

При рождении первого ребенка семья сможет получить выплату от государства в размере 500 тыс. рублей, когда появится второй — 600 тыс. рублей, и 700 тыс. рублей за рождение третьего.

Суммарно выйдет 1,8 млн рублей. Средства пойдут на погашение ипотечного кредита.

Сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей, причем с появлением каждого нового ребенка выплаты от государства повышаются, — сказал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По прогнозам Росстата, естественный прирост населения страны до 2035 года составит 349 тыс. человек в год. В худшем варианте население будет сокращаться на 856 тыс. человек ежегодно.