Верховный суд разрешил банкроту исключить автомобиль из конкурсной массы

Автомобиль нужен семье должника, чтобы возить в школу четырех несовершеннолетних детей. Поэтому ВС позволил не продавать транспортное средство за долги.

Должник попросил суд оставить в семье автомобиль, поскольку он нужен для того, чтобы возить четверых несовершеннолетних детей в школу и на секции. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Суды нижестоящих инстанций решили, что автомобиль — не специальное средство, которое выделяется для социальной поддержки семьи. Если транспортное средство продадут в рамках процедуры банкротства, то у семьи останутся деньги, чтобы купить новую машину.

С такой позицией не согласился Верховный суд. Он принял решение сохранить автомобиль должника и не включать его в конкурсную массу.