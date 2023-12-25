Минфин предложил правительству 30 компаний для приватизации

Минфин внес в правительство список из 30 крупных компаний, которые возможно приватизировать. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов телеканалу «Россия-24».
Можем часть такого имущества реализовать в рынок. У нас много компаний, которыми под 100% владеет государство. Если частник приходит, то работа этих компаний, как правило, улучшается. Миссия стратегическая, поэтому, конечно, государство будет владеть контрольным пакетом, — сказал Силуанов.
24 января 2024 года состоится аукцион по приватизации «Росспиртпрома», начальная стоимость лота составляет 100% уставного капитала компании или 10,61 млрд рублей.
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ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
огласите пожалуйста весь список (с)