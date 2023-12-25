Инвестиции

Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».
140 82

Минфин собирается привлечь средства россиян для инвестиций в экономику в размере 40 трлн рублей, рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня еще находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах. А таких сбережений находится у граждан более 40 трлн рублей. Хорошие ресурсы, этот ресурс может как приносить доход гражданам, так и использоваться как источник для экономического развития, – Антон Силуанов.

Он сообщил, что для достижения этой цели с 2024 года запускается программа долгосрочных сбережений граждан. Для этого гражданам необходимо будет обратиться в негосударственные пенсионные фонды, открыть счет и договориться о перечислении части доходов для долгосрочных сбережений.

Предлагаем новый инструмент для инвестирования в более длинные сроки. Это срок более пяти лет. Если гражданам этот институт будет интересен, то, соответственно, они могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год при внесении на инвестиционный счет более 400 тыс. рублей, а также получить налоговые преференции при уплате налогов на доходы физических лиц, – сказал Антон Силуанов.

Также будет задействован механизм индивидуальных инвестиционных счетов, в который внесены важные новации.

Комментарии

15
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    32 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Отберут похоже всё

    • Логотип evega1
      evega1
      26 мин

      А если не отберут, то обесценят. У регулятора есть механизмы оставить население бедным. Интересно это какие еще граждане деньги дома хранят?  

      • Логотип VadimBA
        VadimBA 20 мин

        А если не отберут, то обесценят.

        Процесс обесценения уже давно идет... Может удивить лишь динамика данного процесса, но никак не сам процесс.

        • Логотип evega1
          evega1
          3 мин

          Короче лучше сразу деньги материализовывать. 

  • Логотип hub
    hub 24 мин

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Во времена СССР одним из способов привлечения государством дополнительных финансовых ресурсов стал выпуск облигаций для населения.

    Граждане, приобретая ценные бумаги, фактически предоставляли деньги в кредит стране. Они получали процентную прибыль за вложенные средства, а правительство — возможность реализации различных проектов, программ и инфраструктурных разработок.

    Грабить будут?

    Что-то фильм "Свадьба в Малиновке" вспомнился

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 23 мин

    Кто купит билетов пачку, тот получит водокачку...

    Этим дебилам придется изрядно постараться, дабы запудрить мозги так, чтобы люди понесли им свои деньги.

    • Логотип buhkompas
      buhkompas
      20 мин

      Ирина

      Ничего пудрить не надо. Есть проверенный способ. Где-то, когда-то всё это уже проходили

      • Логотип VadimBA
        VadimBA 18 мин

        Есть проверенный способ.

        И что же это за способ такой?

        • Логотип buhkompas
          buhkompas
          12 мин

          Ирина

          На протяжении десятилетий обязательная покупка гражданами СССР облигаций государственных займов помогала пополнить бюджет и уменьшить неудовлетворенный платежеспособный спрос.

          Каждого гражданина страны, исключая детей, как правило, обязывали приобретать облигации в размере, равном одному месячному окладу в год. Случались и исключения, когда наиболее нуждающимся сумму снижали до половины месячного заработка. Но иногда отдельных рабочих и служащих в добровольно-принудительном порядке подписывали и на два месячных оклада в год.

          Чуть позже партия и правительство решили облегчить положение трудящихся и разрешили отдавать деньги за облигации частями — по 7-8% зарплаты в месяц. Что, правда, еще раз подчеркивало, что госзаймы не более чем дополнительный налог, который государство все-таки обещало когда-нибудь вернуть гражданам.(с)

    • Логотип hub
      hub 16 мин

      ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

      Выпустят постановление правительства РФ - денежные средства на вкладах населения в банках принудительно конвертируются в облигации федерального займа с доходностью нужной правительству и со сроком пере конвертации n-лет

      • Логотип IriEro
        IriEro
        15 мин

        Ирина

        Вы им подсказываете или что-то знаете?

        • Логотип hub
          hub 14 мин

          ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

          На уровне ощущений... У них просто не много вариантов остаётся. Рано или поздно прийти к этому должны.

          • Логотип IriEro
            IriEro
            11 мин

            Ирина

            Возврат в 90-е? Уже морально готовить начали - для введения в тему фильм про пацанскую жизнь выпустили.

  • Логотип 1337452@
    1337452@
    8 мин

    дааа... помню у прабабушки на чердаке эти облигации валялись. а еще - денежная реформа. свыше например, 5 млн - конвертировать в офз. (ну, или больше 1 млн). часть зарплаты выдавать офз или лотерейными билетами

  • Логотип evega1
    evega1
    2 мин

    Ну, что есть еще Буратинки в нашем государстве?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
5,2 тыс.
Личные финансы

Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.

1
7

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Бухгалтерская отчетность

Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
15
Бухгалтерская отчетность

Виды, формы и примеры бухгалтерской отчетности

Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
14
Отчетность в СФР

💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.

798
Логотип nlukina
nlukina
Обзоры для бухгалтера

💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году

Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету, что выходили на «Клерк» в 2023 году. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!

💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году
5
118
Инвестиции

Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».

15
137

Записи вебинаров

708
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Интервью

Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Маратом Нигаметзяновым, сооснователем образовательной платформы GetCourse, на которой работают более 16 тысяч отечественных онлайн-школ.

25
Логотип СберРешения
СберРешения
Упрощенный бухгалтерский учет

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе

Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
465
Онлайн-кассы

Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.

549
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку в ИНН на чеке самозанятого?

Коллеги, добрый вечер. Вопрос по чеку самозанятого. Самозанятым оказываются работы ЮЛ. ЮЛ в ноябре месяце перечислил самозанятому денежные средства, а самозанятый выбил чек на сумму перечисления, однако указал неверный ИНН ЮЛ.

9
3-НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика

1 января 2024 года стартует декларационная кампания-2024. Срок сдачи декларации – до 30 апреля 2024 года.

63
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги четвёртого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился четвёртый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги четвёртого месяца инвестиционного эксперимента
27
Пенсии

Утвердили новую форму заявления на добровольные взносы для накопительной пенсии ДСВ-1

Обновилась форма ДСВ-1.

59
Логотип Юлия Тулинова
Юлия Тулинова
Право

Совместный курс: как разграничить права?

Курс может быть создан творческим трудом одного человека или нескольких людей. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами. Можно полагаться на гражданское законодательство, которое содержит правила, по умолчанию определяющие взаимоотношения соавторов. А можно разграничить права соглашением.

107
Логотип Клерк
Клерк

Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании

Откуда взялся кассовый разрыв? При каком доходе компания будет работать в «ноль»? Почему нет денег при высоком чеке? Со всеми этими вопросами руководство приходит в бухгалтерию.

Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании
178
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где найти проверенных аудиторов для IT-компании?

Уважаемые коллеги, приветствую. Поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных аудиторов с целью проведения обязательного аудита для налоговой (для ит-компании), чтобы чётко, по делу, без выпендрежа и выкачки денег))

68
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН

Разберемся, кому можно работать на маркетплейсе, какие есть ограничения, как считать налоги.

Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН
1
1,8 тыс.
Логотип buh121920
buh121920
Налоговые проверки

Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом

Заканчивается год и у налоговой заканчивается период, когда можно хотя бы что-то еще взять с налогоплательщиков.

Зарплатные комиссии, немножко дёгтя перед Новым годом
3
308
IT-компании

Бывшего главного IT-специалиста Фонда соцстрахования России оправдали

Мосгорсуд оправдал экс-IT-специалиста ФСС Евдокимова по делу о мошенничестве

328