Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».

Минфин собирается привлечь средства россиян для инвестиций в экономику в размере 40 трлн рублей, рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня еще находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах. А таких сбережений находится у граждан более 40 трлн рублей. Хорошие ресурсы, этот ресурс может как приносить доход гражданам, так и использоваться как источник для экономического развития, – Антон Силуанов.

Он сообщил, что для достижения этой цели с 2024 года запускается программа долгосрочных сбережений граждан. Для этого гражданам необходимо будет обратиться в негосударственные пенсионные фонды, открыть счет и договориться о перечислении части доходов для долгосрочных сбережений.

Предлагаем новый инструмент для инвестирования в более длинные сроки. Это срок более пяти лет. Если гражданам этот институт будет интересен, то, соответственно, они могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год при внесении на инвестиционный счет более 400 тыс. рублей, а также получить налоговые преференции при уплате налогов на доходы физических лиц, – сказал Антон Силуанов.

Также будет задействован механизм индивидуальных инвестиционных счетов, в который внесены важные новации.