Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

Минфин собирается привлечь средства россиян для инвестиций в экономику в размере 40 трлн рублей, рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.
В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня еще находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах. А таких сбережений находится у граждан более 40 трлн рублей. Хорошие ресурсы, этот ресурс может как приносить доход гражданам, так и использоваться как источник для экономического развития, – Антон Силуанов.
Он сообщил, что для достижения этой цели с 2024 года запускается программа долгосрочных сбережений граждан. Для этого гражданам необходимо будет обратиться в негосударственные пенсионные фонды, открыть счет и договориться о перечислении части доходов для долгосрочных сбережений.
Предлагаем новый инструмент для инвестирования в более длинные сроки. Это срок более пяти лет. Если гражданам этот институт будет интересен, то, соответственно, они могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год при внесении на инвестиционный счет более 400 тыс. рублей, а также получить налоговые преференции при уплате налогов на доходы физических лиц, – сказал Антон Силуанов.
Также будет задействован механизм индивидуальных инвестиционных счетов, в который внесены важные новации.
Комментарии15
Борис МальцевфаундерКлерк
Отберут похоже всё
А если не отберут, то обесценят. У регулятора есть механизмы оставить население бедным. Интересно это какие еще граждане деньги дома хранят?
Процесс обесценения уже давно идет... Может удивить лишь динамика данного процесса, но никак не сам процесс.
Короче лучше сразу деньги материализовывать.
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Во времена СССР одним из способов привлечения государством дополнительных финансовых ресурсов стал выпуск облигаций для населения.
Граждане, приобретая ценные бумаги, фактически предоставляли деньги в кредит стране. Они получали процентную прибыль за вложенные средства, а правительство — возможность реализации различных проектов, программ и инфраструктурных разработок.
Грабить будут?
Что-то фильм "Свадьба в Малиновке" вспомнился
Кто купит билетов пачку, тот получит водокачку...
Этим дебилам придется изрядно постараться, дабы запудрить мозги так, чтобы люди понесли им свои деньги.
Ирина
Ничего пудрить не надо. Есть проверенный способ. Где-то, когда-то всё это уже проходили
И что же это за способ такой?
Ирина
На протяжении десятилетий обязательная покупка гражданами СССР облигаций государственных займов помогала пополнить бюджет и уменьшить неудовлетворенный платежеспособный спрос.
Каждого гражданина страны, исключая детей, как правило, обязывали приобретать облигации в размере, равном одному месячному окладу в год. Случались и исключения, когда наиболее нуждающимся сумму снижали до половины месячного заработка. Но иногда отдельных рабочих и служащих в добровольно-принудительном порядке подписывали и на два месячных оклада в год.
Чуть позже партия и правительство решили облегчить положение трудящихся и разрешили отдавать деньги за облигации частями — по 7-8% зарплаты в месяц. Что, правда, еще раз подчеркивало, что госзаймы не более чем дополнительный налог, который государство все-таки обещало когда-нибудь вернуть гражданам.(с)
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Выпустят постановление правительства РФ - денежные средства на вкладах населения в банках принудительно конвертируются в облигации федерального займа с доходностью нужной правительству и со сроком пере конвертации n-лет
Ирина
Вы им подсказываете или что-то знаете?
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
На уровне ощущений... У них просто не много вариантов остаётся. Рано или поздно прийти к этому должны.
Ирина
Возврат в 90-е? Уже морально готовить начали - для введения в тему фильм про пацанскую жизнь выпустили.
дааа... помню у прабабушки на чердаке эти облигации валялись. а еще - денежная реформа. свыше например, 5 млн - конвертировать в офз. (ну, или больше 1 млн). часть зарплаты выдавать офз или лотерейными билетами
Ну, что есть еще Буратинки в нашем государстве?