Совфед усилил контроль за валютными операциями бизнеса

Совет Федерации принял закон о контроле за валютными операциями.
Резиденты РФ должны предоставлять Центробанку сведения об активах и обязательствах, которые нужно уплатить в иностранной валюте.
Решение затрагивает в том числе и юрлиц-нерезидентов, которые работают за пределами РФ по законам иностранных государств.
С 1 июля 2024 года компании, которые входят в одну группу с нерезидентами, обязаны предоставлять в налоговую:
информацию об открытии-закрытии счетов в иностранных банках;
отчет о движении средств по счетам иностранных компаний;
отчет об электронных переводах без открытия банковского счета.
Форму и сроки предоставления отчетности будет определять Центробанк по согласованию с Минфином и Минэкономразвития.
Комментарии