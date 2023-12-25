Совфед усилил контроль за валютными операциями бизнеса

Компании, которые входят в международную группу с иностранными организациями, должны с 1 июля 2024 года уведомлять ФНС об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках.

Совет Федерации принял закон о контроле за валютными операциями.

Резиденты РФ должны предоставлять Центробанку сведения об активах и обязательствах, которые нужно уплатить в иностранной валюте.

Решение затрагивает в том числе и юрлиц-нерезидентов, которые работают за пределами РФ по законам иностранных государств.

С 1 июля 2024 года компании, которые входят в одну группу с нерезидентами, обязаны предоставлять в налоговую:

информацию об открытии-закрытии счетов в иностранных банках;

отчет о движении средств по счетам иностранных компаний;

отчет об электронных переводах без открытия банковского счета.

Форму и сроки предоставления отчетности будет определять Центробанк по согласованию с Минфином и Минэкономразвития.