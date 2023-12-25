Центробанк начнет ограничивать сделки участников финансового рынка

В случае угрозы стабильности финансового рынка ЦБ имеет право на полгода ограничить или запретить финансовые операции, а также от центрального контрагента могут потребовать изменить порядок расчетов.

Совет Федерации принял закон, по которому у Центробанка будет право на срок до шести месяцев устанавливать ограничения на операции конкретных участников финрынка, либо сразу всем запретить проведение определенных сделок.

Банк России сможет требовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований к участнику клиринга по обеспечению своих обязательств. Например, могут попросить предоставить в клиринговое обеспечение дополнительное имущество или заменить ранее внесенное обеспечение.

Устанавливать ограничения ЦБ сможет в ситуации, которая будет угрожать стабильности финансового рынка РФ.