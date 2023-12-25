Совет Федерации: пенсионные накопления перейдут в долгосрочные сбережения

Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в систему долгосрочных сбережений будет можно в НПФ или на сайте Госуслуги.

Совет Федерации одобрил закон о переводе пенсионных накоплений в систему долгосрочных сбережений.

Пенсионеры смогут внести свои накопления в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Государство будет софинасировать долгосрочные сбережения на сумму до 36 тыс. рублей в год. Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.

Формировать и страховать долгосрочные сбережения будет негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Срок действия договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений составляет 99 лет.

На портале Госуслуги появится интерактивная форма, чтобы перевести пенсионные накопления в систему долгосрочных сбережений. Сервис запустят до 1 апреля 2024 года.