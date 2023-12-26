Механизм параллельного импорта продлили на 2024 год

Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, но список ввозимых в его рамках товаров будет постепенно сокращаться.

Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, пишут РИА Новости.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — сказал он.

При этом Мантуров уточнил, что будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры.

Напомним, механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукции без согласия правообладателя. Он действует в России с лета прошлого года.