🥚Набиуллина назвала причину роста цен на яйца

Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за того, что высокий рост спроса опередил возможности предложения.

Глава ЦБ Набиуллина объяснила рост цен на яйца превышающем предложение спросом, сообщили РБК.

Отвечая на вопрос о сроках принятия решения о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ, Набиуллина отметила высокие инфляционные ожидания россиян. По ее словам, чем выше этот показатель, тем «сложнее снижать инфляцию». При этом рост цен на яйца произошел на фоне временного замедления инфляционных ожиданий.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — сказала она.

Глава ЦБ привела в пример события 2021 года, когда резко дорожал «то один тип товаров, то другой». По ее словам, в случае с яйцами есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения, — отметила Набиуллина.