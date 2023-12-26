🎁 Внимание! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок!

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Топ-курсы для бухгалтера
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Курс повышения квалификации Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль
Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2024 года. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платеж, вести экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
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Курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:
практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях, актуальные знания по изменениям 2024 года, экспертную поддержку.
Сможете сдать отчетность без ошибок и штрафов!
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Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате
На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам-2024.
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