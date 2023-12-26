На российский рынок придут автомобили из Ирана

Иранский автопроизводитель SAIPA получил специальное разрешение ОТТС, которое позволит компании продавать машины в России, сообщили в Autonews.

В первое время на рынке будут представлены две модели. Одна из них — кросс-хетч Quik с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Стоимость машины составит примерно 1,5-1,6 миллиона рублей.

Затем придет седан Saina S. Эксперты ждут, что это будет самой доступная моделью SAIPA в России. Цены на авто стартуют от 1,22 миллиона рублей. Также в России может появиться четырехдверный Shahin по цене 2,05 миллиона рублей.