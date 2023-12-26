Новости для бухгалтера
Государственные пенсии

Соцфонд: пенсии и пособия за январь придут досрочно

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря.

Речь прежде всего идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карты кредитных организаций, пишет RG.

Не позднее 28 декабря за декабрь 2023 будут перечислены: детские выплаты, ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала, пенсии и другие выплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход), доставка которых осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа.

Пособия, пенсии и другие выплаты, которые доставляются через почту, будут доступны в январе 2024 г. согласно графику работы почтовых отделений.

Комментарии

Налог на имущество физических лиц

Гаражи физлиц облагаются налогом по ставке 0,3%, если они не входят в кадастровый перечень

Для целей налога на имущество физлиц гаражи и машино-места относятся к самостоятельным видам объектов налогообложения. Ставка по ним – 0,3%.

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Бухгалтеры

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Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
План счетов

Что включает рабочий план счетов бухгалтерского учета в 2024 году

Бухгалтеры знают, что статья 6 № 402-ФЗ от 06.12.2011 года обязывает все компании вести бухгалтерский учет. Согласно общему положению бухучет ведется с применением двойной записи на счетах. Счета объединены в единый План счетов бухгалтерского учета, который утвержден приказом Министерства финансов № 94н от 31.10.2000.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Уведомление по ЕНП

После 31 декабря 2023 года платежку-02 отправить уже нельзя

Предоставление в банк платежного распоряжения со статусом 02 вместо уведомления по ЕНП возможно только до 31 декабря 2023 года.

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Клерк
Бухгалтеры

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Государственные пенсии

Соцфонд: пенсии и пособия за январь придут досрочно

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря.

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Кадровый учет

Работа в новогодние праздники. Как оформить

Грядут новогодние каникулы. Но далеко не все смогут отдохнуть в эти дни. Расскажем, как привлечь и оформить выход сотрудника на работу в праздничные дни.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Общество

На российский рынок придут автомобили из Ирана

Иранская компания получила Одобрение типа транспортного средства. Скоро на рынке появятся машины, они будут дешевле китайских.

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Законопроекты

В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги

Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов подготовил законопроект о возмещении страховыми компаниями компенсации за ущерб, полученный в результате действий органов власти, отвечающих за состояние автодорог.

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Логотип Астрал
Астрал
Отчетность в Росстат

Статистическая отчетность малых предприятий

Статистическая отчетность малых предприятий – это система сбора, обработки и анализа данных о различных аспектах функционирования предприятий. Ими могут быть финансовое состояние, результаты деятельности и занятость.

Статистическая отчетность малых предприятий
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Бесплатно с Премии

13 зарплата  по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

13 зарплата  по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
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Торговый сбор

Налог на прибыль можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, если потом он точно будет уплачен

Если компания платит торговый сбор, то она может уменьшить налог на прибыль и авансовые платежи по нему на сумму торгового сбора, фактически уплаченного с начала года до даты уплаты налога (авансового платежа).

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Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Какие документы нужны для перевозки груза по России

Для того чтобы перевезти товар от поставщика к покупателю, необходимо оформить ряд документов, включая товарно-транспортную накладную и путевой лист. Для перевозки продуктов питания, алкоголя или животных также потребуются специальные справки. Разберёмся, как оформить документацию для перевозки груза.

Какие документы нужны для перевозки груза по России
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Маркировка товаров

Власти ввели маркировку пищевых растительных масел, ветпрепаратов и кормов для животных

В России начался эксперимент маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 года.

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Экономика России

🥚Набиуллина назвала причину роста цен на яйца

Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за того, что высокий рост спроса опередил возможности предложения.

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Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Учет доходов

Выплата дивидендов в 2023 году

Часть прибыли после налогообложения в виде дивидендов выплачивается акционерам АО или участникам ООО согласно положениям уставов. АО вправе выплатить дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года, ООО — каждый квартал, раз в шесть месяцев, раз в год. 

Выплата дивидендов в 2023 году
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли сдавать персонифицированные сведения без трудового договора?

Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, директор, он же единственный учредитель, трудовой договор не заключен. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения? Я прочитала что нужно, но даже программа не заполняет сотрудника, так как нет приема ... кто сталкивался с такой ситуацией?

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Логотип SmartConsulting
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Аудит

Все, что нужно знать о кадровом аудите: когда, как и зачем его проводить

Кадровый аудит организации — проверка документации компании, относящейся к кадровому учету для выявления несоответствий в ней. Проводится проверка наличия кадровых документов и их экспертиза.

Все, что нужно знать о кадровом аудите: когда, как и зачем его проводить
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Санкции 2022-2023

Власти продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза и ряда других западных стран.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Имеем ли право вернуть купленную и не подошедшую запчасть?

Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, мы купили запчасть для спецтехники -- она нам не подошла. Хотим вернуть поставщику. Продавец говорит, что только через обратную продажу (организация занимается строительством).

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