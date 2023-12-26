Соцфонд: пенсии и пособия за январь придут досрочно

Речь прежде всего идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карты кредитных организаций, пишет RG.

Не позднее 28 декабря за декабрь 2023 будут перечислены: детские выплаты, ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала, пенсии и другие выплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход), доставка которых осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа.

Пособия, пенсии и другие выплаты, которые доставляются через почту, будут доступны в январе 2024 г. согласно графику работы почтовых отделений.