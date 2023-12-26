СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд

СПБ Биржа сообщила, что $3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги были заморожены после того, как биржа попала в SDN-лист США.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина говорила, что с февраля 2022 года российские инвесторы уменьшили вложения в иностранные ценные бумаги с $7 млрд до $3 млрд, пишет «Коммерсантъ».

«Все эти бумаги (на чуть больше $3 млрд) были заблокированы после введения блокирующих санкций США 2 ноября»,— подтвердил «РБК Инвестициям» представитель пресс-службы торговой площадки.

По словам госпожи Набиуллиной, вложения россиян снижались с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го. Она считает сложной темой поиск баланса между широкой диверсификацией портфеля и защитой инвесторов. Как отметила глава ЦБ, регулятор ставит во главу угла защиту неквалифицированных инвесторов.

2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи. С 3 ноября сделки на торговой площадке проводятся только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. Минфин РФ заявил, что заблокированные на СПБ Бирже активы могут обменять по указу президента.