В конце декабря пенсионеры получат проиндексированные выплаты на 7,5%

Чтобы не допустить задержек в пенсионных выплатах, январские пенсии переведут в конце декабря 2023 года.

На досрочное получение проиндексированных пенсий в конце декабря 2023 года могут рассчитывать те, кому положены выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Об этом пишет «RG.RU».

Из-за предстоящих новогодних праздников пенсии в конце декабря 2023 года выплатят за январь 2024 года. Поскольку пенсии обычно выплачивают в первую неделю месяца, которая будет в январе нерабочей, пенсии людям придут заранее — авансом, чтобы не допустить затем задержек с их выплатой в январе и ухудшения качества жизни пенсионеров, — сказал юрист Александр Шефер.

С 1 января 2024 года пенсии 32 млн неработающих россиян увеличатся на 7,5%. Средний размер выплат составит 23 244 рубля.

Повышенные пенсионные выплаты также смогут получить те, кто ушел на пенсию меньше трех месяцев назад.