🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

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Бухгалтеры

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Топ-курсы для бухгалтера

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете:

  • Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

  • Настраивать 1С на работу при УСН.

  • Правильно составлять отчетность.

  • Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

  • Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Скидка 80% + месяц Клерк.Премиум в подарок!

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Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах. Сможете сразу войти в растущую сферу рынка и увеличить свой доход.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61% + месяц Клерк.Премиум в подарок!

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Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.

Цена: 9 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66% + месяц Клерк.Премиум в подарок!

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Комментарии

Трудовые отношения

Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

Производственный календарь на 2024 год состоит из 248 рабочих дней и 118 выходных. Длинные выходные будут во время новогодних праздников, а также в феврале и в марте.

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Банки

Силуанов: доля государства в банках будет снижаться

Минфин готовит списки кредитных организаций с государственным участием для их приватизации. Сбербанк не войдет в число таких банков.

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Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
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НДФЛ

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января

Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января
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Социальные пособия

Как учитывается прожиточный минимум при назначении единого пособия

Доход семьи за 12 месяцев не должен превышать региональный прожиточный минимум, который действует в момент обращения за пособием.

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Фиксированные взносы ИП

Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год

Строго по норме НК взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год должны уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год. Но в этом году сделано исключение (по письму ФНС).

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Налоги, взносы, пошлины

ФНС заключила почти 600 мировых соглашений в 2023 году

Налоговики заключили мировые соглашения на сумму больше 24 млрд рублей. Размер урегулированных долгов превысил показатели за два предыдущих года.

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НДС

На елочные игрушки и товары для Нового года предложили снизить НДС до 10%

Атрибуты для празднования Нового года и Рождества станут доступнее для покупателей, а отечественные производители смогут конкурировать с иностранными.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации!

30
ЕНП (единый налоговый платеж)

С ЕНС списывают давно отмененный налог на милицию

Милиции уже давно, как и налога на ее содержание, но этот налог сейчас списывают с ЕНС организации.

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Права потребителей

ФАС возбудила четыре дела на производителей куриных яиц

Рост цен на продукцию происходит в том числе в результате договоренностей бизнеса. Если нарушения будут доказаны, то производители яиц заплатят оборотные штрафы.

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Налог на прибыль

Утвердили контрольные соотношения для расчета доходов, выплаченных иностранным компаниям

Недавно утвердили новую форму расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Теперь вышли контрольные соотношения к нему.

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Логотип ДРТ
ДРТ
Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: итоги года с экспертами ДРТ

Друзья! Декабрь подходит к концу, но пока у нас есть еще немного времени, чтобы подвести итоги и вспомнить, чем в профессиональном плане запомнился нам уходящий год.

Налоговый мониторинг: итоги года с экспертами ДРТ
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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации!

✨Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!
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Государственные пенсии

В конце декабря пенсионеры получат проиндексированные выплаты на 7,5%

Чтобы не допустить задержек в пенсионных выплатах, январские пенсии переведут в конце декабря 2023 года.

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1,3 тыс.
Самозанятые

Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты

Разбираем, какие требования предъявляет законодательство к самозанятым в 2024 году и как меняется лимит дохода этой категории налогоплательщиков.

Иллюстрация: Anastasia Shuraeva/pexels
13,1 тыс.
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Отчетность

Годовая отчетность 2023: что и куда сдавать по внештатникам

Конец года для бухгалтера — это горячая пора. Начинается подготовка к сдаче годовой отчетности. Разберем, какие отчеты нужно сдавать по внештатным исполнителям, по какой форме, куда и в какой срок.

Годовая отчетность 2023: что и куда сдавать по внештатникам
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Логотип ToT
ToT

Аккредитация компании в Минцифре

Процедура аккредитации в Минцифре может вызвать ряд вопросов у компаний, стремящихся пройти данный процесс. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, заданные клиентом, и предоставим подробные ответы от эксперта.

Аккредитация компании в Минцифре
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Маркетинг

Власти хотят обязать магазины продавать отечественную технику

Минпромторг создаст список товаров отечественного производства, которые будут приоритетными для продажи в онлайн и в офлайн магазинах.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оплатить последние три дня больничного по уведомлению СБИС?

Не было у нас сто лет больничных😖Пришло по СБИС уведомление, что с 22—29.12. Когда закроется, в течение 3 дней сообщить в СФР. Подскажите, какие действия, надо ж еще три дня оплачивать.

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Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Как организовать деловую поездку без стресса

Бизнес-поездки важны для руководителя и предпринимателя — они дают новые возможности, позволяют укрепить деловые отношения с партнерами. Организация таких поездок требует времени и усилий: нужно купить билеты, забронировать отель, заказать трансфер, а после собрать документы. Сервис Ostrovok.ru Командировки поможет спланировать поездку без стрессов и проблем

Как организовать деловую поездку без стресса
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