🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

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Топ-курсы для бухгалтера
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Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете:
Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.
Настраивать 1С на работу при УСН.
Правильно составлять отчетность.
Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.
Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
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Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса
Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах. Сможете сразу войти в растущую сферу рынка и увеличить свой доход.
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Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.
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