🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации!

Все сервисы «Клерка» в одной подписке для бухгалтера на год! Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП. Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 35% и супер-подарком! 🎁Подарок только в декабре новым подписчикам: курс«Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтера в 2024 году». Цена подписки на год прямо сейчас: 9 685 рублей. Подписаться

Скидки на все профкурсы! Мы установили скидки до 80% на все курсы повышения квалификации и профпереподготовки. И сюрприз! Каждому, кто купит курс повышения квалификации, подарим месячную подписку на Клерк.Премиум! Акция только до 31 декабря. Заходите в акционный каталог и выбирайте! Смотреть каталог скидок

Топ-курсы для бухгалтера

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете: Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

Настраивать 1С на работу при УСН.

Правильно составлять отчетность.

Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов. Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Скидка 80% + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах. Сможете сразу войти в растущую сферу рынка и увеличить свой доход. Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61% + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги. После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет. Цена: 9 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66% + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно, пока действует акция!