🪟 Заявление о зачете переводит деньги с сальдо ЕНС в ОКНО

Зачет налога на прибыль в региональный бюджет идет по общим правилам. ФНС описала механизм.

1. При наступлении срока уплаты, указанного в заявлении, деньги будут учтены в счет уплаты конкретного налога.

2. При возникновении отрицательного сальдо ЕНС (до наступления срока уплаты по заявлению) деньги зачтут в счет задолженности.

3. При подаче заявления об отмене зачета деньги зачислят на ЕНС в качестве ЕНП.

Когда сумма зачета превышает сумму начислений, остаток денег отражают в отдельной карточке налоговых обязанностей (ОКНО) и не учитывают в качестве ЕНП.

Такой механизм также действует в случае отсутствия в ОКНО начислений по сроку уплаты, указанному в заявлении о зачете, сообщает ФНС в письме от 15.12.2023 № СД-4-8/15744.

То есть, вы подаете заявление о зачете = деньги резервируют. А есть у вас начисления по этому налогу или нет – роли не играет.

Если сдать заявление об отмене зачета, то деньги из ОКНО перейдут на сальдо ЕНС в качестве ЕНП.