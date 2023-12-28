🪟 Заявление о зачете переводит деньги с сальдо ЕНС в ОКНО

1. При наступлении срока уплаты, указанного в заявлении, деньги будут учтены в счет уплаты конкретного налога.
2. При возникновении отрицательного сальдо ЕНС (до наступления срока уплаты по заявлению) деньги зачтут в счет задолженности.
3. При подаче заявления об отмене зачета деньги зачислят на ЕНС в качестве ЕНП.
Когда сумма зачета превышает сумму начислений, остаток денег отражают в отдельной карточке налоговых обязанностей (ОКНО) и не учитывают в качестве ЕНП.
Такой механизм также действует в случае отсутствия в ОКНО начислений по сроку уплаты, указанному в заявлении о зачете, сообщает ФНС в письме от 15.12.2023 № СД-4-8/15744.
То есть, вы подаете заявление о зачете = деньги резервируют. А есть у вас начисления по этому налогу или нет – роли не играет.
Если сдать заявление об отмене зачета, то деньги из ОКНО перейдут на сальдо ЕНС в качестве ЕНП.
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