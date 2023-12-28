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Уведомление по ЕНП

Взносы за декабрь можно уплатить в декабре и зарезервировать по ЕНП-уведомлению

Если вы платите страховые взносы (за работников) за декабрь в декабре, то надо подать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03, заявляет ФНС.
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Об этом говорится в письмах ФНС от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@ и от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.

Напомним, по страховым взносам работает правило, когда уведомление автоматически выполняет роль заявления о зачете. Деньги резервируют на следующий рабочий день. Поэтому крайний срок сдачи уведомления на взносы с кодом 34/03 – 28.12.2023 (чтобы зачет произошел в этом году).

Вместе с тем такое уведомление – это не ваша обязанность, а ваше право.

В общем случае уведомление на страховые взносы за декабрь сдавать вообще не нужно. Начисление пройдет по РСВ, срок сдачи которого – 25.01.2024.  

Даже если вы уплатили взносы за декабрь в декабре, то вы можете не подавать это дополнительное уведомление.

В этом случае они будут считаться уплаченными на следующий день после сдачи РСВ (когда сумму переведут из сальдо ЕНС в отложенную переплату).

Разъяснений по вопросу «достаточно ли для фиксации факта уплаты просто держать на ЕНС положительное сальдо на конец года в сумме взносов» от ФНС не было.

Поэтому если вы хотите гарантированно учесть страховые взносы в 2023 году (для уменьшения налога по УСН «доходы» или базы по УСН «доходы минус расходы»), то лучше сдать уведомление до 28.12.

Если компания применяет ОСНО, то сдача такого уведомления не даст ей никаких преимуществ.

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