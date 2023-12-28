🎄Вы уже нарядили елку? Тогда «Клерк» дополнит ее полезными подарками!

«Клерк» проводит традиционный новогодний конкурс на лучшую бухгалтерскую елку, которая стоит у вас в офисе или дома.
Сегодня, 27 декабря, последний день, когда можно принять участие! Отправляйте фотографии новогодних елок на почту e.balaklickaya@klerk.ru или прикрепляйте изображения в комментарии по ссылке.
28 декабря опубликуем пост с вашими бухгалтерскими елочками и проведем голосование. Читатели сами выберут лучшую работу, а 29 декабря «Клерк» вручить приз победителю.
Подробные правила конкурса можно прочитать по ссылке.
Участник, чью елочку выберут лучшей, получит в подарок подписку Клерк.Премиум на год.
Что получите в подписке:
онлайн-курсы с сертификатами: 42 шт.;
вебинары: эфир каждый день, 650 записей. Конспекты вебинаров NEW!
закрытые онлайн-практикумы с экспертами NEW!
ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами;
справочно-правовая система, справочники и инструменты.
В подписку регулярно добавляются новые курсы, вебинары, разборы, за которые подписчики не должны ничего доплачивать.
Ждем ваши фотографии и желаем удачи!
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