🎄Вы уже нарядили елку? Тогда «Клерк» дополнит ее полезными подарками!

В конкурсе на лучшую бухгалтерскую елку может участвовать любой читатель «Клерка». Нужно всего лишь сфотографировать главный символ Нового года и получить приз.

«Клерк» проводит традиционный новогодний конкурс на лучшую бухгалтерскую елку, которая стоит у вас в офисе или дома.

Сегодня, 27 декабря, последний день, когда можно принять участие! Отправляйте фотографии новогодних елок на почту e.balaklickaya@klerk.ru или прикрепляйте изображения в комментарии по ссылке.

28 декабря опубликуем пост с вашими бухгалтерскими елочками и проведем голосование. Читатели сами выберут лучшую работу, а 29 декабря «Клерк» вручить приз победителю.

Подробные правила конкурса можно прочитать по ссылке.

Участник, чью елочку выберут лучшей, получит в подарок подписку Клерк.Премиум на год.

Что получите в подписке:

онлайн-курсы с сертификатами: 42 шт.;

вебинары: эфир каждый день, 650 записей. Конспекты вебинаров NEW!

закрытые онлайн-практикумы с экспертами NEW!

ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами;

справочно-правовая система, справочники и инструменты.

В подписку регулярно добавляются новые курсы, вебинары, разборы, за которые подписчики не должны ничего доплачивать.

Ждем ваши фотографии и желаем удачи!