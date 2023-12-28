Производители алкоголя повысят цены в среднем на 10%

Рост цен производители объяснили высоким акцизом на спиртное. Ставка увеличится на 4,9% и составит 643 рубля за литр.

Производители спиртных напитков предупредили торговые сети о повышении цен с 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Отпускная стоимость водки, виски, джина и вина вырастет в пределах 10%, а импортные алкогольные напитки станут дороже на 5-25%.

Алкогольная сибирская группа собирается повысить цены в среднем на 7-10%. АСГ работает с брендами «Белая березка», «Сиббиттер» и «Пять озер».

Компания объясняет рост цен увеличением ставки акциза на 4,9%, до 643 рублей за 1 литр спиртного.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что потребители не готовы платить за алкоголь больше привычного, поэтому если напитки подорожают более чем на 10-15%, то покупатели перейдут на другие бренды.