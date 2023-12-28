🥗Что должно быть на новогоднем столе у бухгалтера

Привлекайте удачу на целый год в праздничную ночь! Приготовьте блюда, которые понравятся Деревянному Дракону.

2024 год по восточному календарю посвящен Деревянному Дракону. В китайской традиции дерево символизирует рост, успех и развитие. Чтобы привлечь в свою жизнь эти элементы, попробуйте выбрать правильные блюда для новогоднего стола.

Любимыми лакомствами огнедышащего дракона станут чеснок, острый красный перец, имбирь и пряности, например, гвоздика и анис.

Чтобы порадовать хищника, можно приготовить мясо с острым соусом, рыбу и морепродукты.

На столе должны быть фрукты, особенно яркие апельсины, которые олицетворяют изобилие. Не забудьте про свежую зелень. Традиционно зеленый цвет связан с деньгами, богатством и достатком.

А вот от мяса кролика или зайца в блюдах лучше отказаться. Существует легенда, по которой дракон спас это животное, а значит его съесть просто непозволительно.

Драконы предпочитают свежую и натуральную пищу, поэтому от консервы или полуфабрикаты на праздничный стол лучше не ставить.

Конечно, это всего лишь приметы. В них можно не верить, а принимать подобные рекомендации как идею, что подать к праздничному столу.