Новости для бухгалтера
Страховые взносы

Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%

За работников-китайцев не надо платить взносы на ОПС. Но это касается только работодателей-организаций. ИП платят «по полной программе» – по единому тарифу.

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.12.2023 № 03-15-06/117034.

Тариф взносов за сотрудников из Китая такой:

  • на ОПС – нет;

  • на ОМС –18,3% от единого тарифа;

  • на ОСС – 8,9% от единого тарифа.

Дело в том, что по международному договору граждане Китая не застрахованы по пенсионному страхованию. Но это касается случае заключения трудового договора с российской организацией.

Если у гражданина Китая трудовой договор с российским ИП, то действуют нормы страхования по законам РФ, то есть взносы будут по всем видам страхования (ОПС + ОМС + ОСС).

Ранее аналогичное разъяснение ФНС давала в письме от 18.10.2023 № ЗГ-3-11/13421.

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