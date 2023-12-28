Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.12.2023 № 03-15-06/117034.
Тариф взносов за сотрудников из Китая такой:
на ОПС – нет;
на ОМС –18,3% от единого тарифа;
на ОСС – 8,9% от единого тарифа.
Дело в том, что по международному договору граждане Китая не застрахованы по пенсионному страхованию. Но это касается случае заключения трудового договора с российской организацией.
Если у гражданина Китая трудовой договор с российским ИП, то действуют нормы страхования по законам РФ, то есть взносы будут по всем видам страхования (ОПС + ОМС + ОСС).
Ранее аналогичное разъяснение ФНС давала в письме от 18.10.2023 № ЗГ-3-11/13421.
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