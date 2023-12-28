«Яндекс» прошел перерегистрацию в «русских офшорах»

IT-компания теперь будет располагаться в САР на острове Октябрьский.

Компания «Яндекс» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные реестра.

26.12.23 г. международная компания акционерное общество «Яндекс» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), — сказано в реестре САР.

САР были созданы в 2018 году, чтобы в «русские офшоры» могли переехать отечественные и зарубежные компании из иностранных юрисдикций.

В марте мы писали, что компания VK планирует переехать с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский.