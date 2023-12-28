Налоговики не расскажут жильцам дома, какие налоговые нарушения нашли в ТСЖ

В ФНС поступила жалобу на плохую работу ТСЖ. Но эти коммунальные дела – не в компетенции налоговиков.

Собственники квартир должны избрать ревизионную комиссию, которая и будет разбираться во всем.

Вместе с тем, ФНС примет к сведению информацию об этом ТСЖ, которую собрали люди. Эти данные пригодятся для налоговой проверки. Если обнаружатся налоговые нарушения, виновных привлекут к ответственности.

Но информацией о проверке, а также сведениями о ТСЖ, которые есть в распоряжении налоговиков, делиться ни с кем они будут, потому что это налоговая тайна.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 21.12.2023 № СД-19-2/396@.