В 2024 году увеличат срок обращения за материнским капиталом до шести месяцев

Сейчас обратиться за выплатой материнского капитала можно в течение трех месяцев с момента рождения ребенка, а в 2024 году этот срок увеличат до полугода.

Обратиться за выплатой материнского капитала в 2024 году будет можно в течение полугода с момента рождения ребенка. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Социальный фонд.

Сейчас срок обращения составляет три месяца после рождения ребенка. Если не успеть, то Социальный фонд проведет расчет выплат с даты обращения.

Право на материнский капитал получат семьи с детьми-гражданами РФ по рождению. Также материнский капитал разрешат использовать для реконструкции таунхаусов.

В 2024 году выплаты по материнскому капиталу проиндексируют на 7,5%. Размер маткапитала на первого ребенка составит 631 тыс. рублей и 833 тыс. рублей на второго.

Отцы-одиночки могут потратить материнский капитал на формирование накопительной пенсии. Для этого нужно, чтобы мужчина воспитывал ребенка самостоятельно или имел статус единственного усыновителя.