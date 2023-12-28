Бюджет получит от налоговых проверок 200 млрд рублей

Средства от налоговых проверок не обеспечат доходную часть бюджета, они нужны для поддержания дисциплины бизнесменов.

В 2023 году налоговые проверки принесут в бюджет 200 млрд рублей при общих доходах в 46,4 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.

Чтобы вы просто понимали соразмерность цифр: у нас бюджет с вами общий у страны в этом году будет примерно 46,4 трлн рублей. Из них знаете сколько мы налоговыми проверками соберем? 200 млрд рублей, — сказал Даниил Егоров.

Также он добавил, что проверки не смогут обеспечить доходную часть бюджета, поскольку они больше нужны для поддержания дисциплины.